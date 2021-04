Policlinico Vanvitelli, ricoveri DH per senza fissa dimora (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda ospedaliera universitaria ‘Luigi Vanvitelli’ riattiva a pieno regime, i ricoveri in day hospital diagnostico per pazienti socialmente fragili con patologie infettive e/o epatiche.I destinatari sono pazienti di categorie definite socialmente fragili quali i pazienti senza fissa dimora con patologie infettive e/o epatiche (infezioni osteo-articolari, epatiti virali, hiv, tubercolosi) ai quali è necessario garantire un percorso assistenziale completo di visita specialistica, esami emato-clinici e strumentali, esami microbiologici colturali e sierologici, iter terapeutico anche con metodica DOT (Direct Observed Therapy). “Il servizio offerto dall’UOC di Malattie Infettive, guidata da Nicola Coppola, è fondamentale – dice il direttore generale Antonio Giordano – se ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda ospedaliera universitaria ‘Luigi’ riattiva a pieno regime, iin day hospital diagnostico per pazienti socialmente fragili con patologie infettive e/o epatiche.I destinatari sono pazienti di categorie definite socialmente fragili quali i pazienticon patologie infettive e/o epatiche (infezioni osteo-articolari, epatiti virali, hiv, tubercolosi) ai quali è necessario garantire un percorso assistenziale completo di visita specialistica, esami emato-clinici e strumentali, esami microbiologici colturali e sierologici, iter terapeutico anche con metodica DOT (Direct Observed Therapy). “Il servizio offerto dall’UOC di Malattie Infettive, guidata da Nicola Coppola, è fondamentale – dice il direttore generale Antonio Giordano – se ...

Advertising

anteprima24 : ** Policlinico Vanvitelli, ricoveri DH per senza fissa dimora ** - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Napoli, open day al Policlinico Vanvitelli: visite gratuite per le malattie reumatiche - mattinodinapoli : Napoli, open day al Policlinico Vanvitelli: visite gratuite per le malattie reumatiche - fattidinapoli : Napoli: Policlinico Vanvitelli. (H)Open day, consulenze gratuite per le Malattie Reumatiche - - Notiziedi_it : ‘Curati ad arte’, in un video l’assistenza e la storia del Policlinico Vanvitelli di Napoli -