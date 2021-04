Advertising

zazoomblog : Pa: Tributaristi a ministro Brunetta bene riforma per valorizzazione professionalità - #Tributaristi #ministro… -

Ultime Notizie dalla rete : Tributaristi ministro

Il Tempo

... ad iniziativa deldell'Economia e delle Finanze e deldella Giustizia, una ...dei Giudici (come l'Associazione Nazionale Giudici Tributari) e quelle degli Avvocati(come ......tributaria La lenta macchina del contenzioso fiscale necessita di benzina per questo il... La proposta lanciata da Uncat - Unione nazionale camere avvocatiprevede che le cause di ...Roma, 22 apr. (Labitalia) - I tributaristi dell'Istituto nazionale tributaristi (Int) per mano del loro presidente, Riccardo Alemanno, hanno inviato ...Via libera del Consiglio dei ministri alle nomine sulle agenzie fiscali. A quanto apprende l'Adnkronos, Ernesto Maria Ruffini è stato confermato all'Agenzia delle Entrate e Marcello Minenna alle Dogan ...