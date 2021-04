“Ora dirò una cosa forte”. Denise Pipitone, Piera Maggio non si trattiene e lo dice davanti alle telecamere (Di giovedì 22 aprile 2021) La scomparsa di Denise Pipitone è ancora mistero. L’attenzione mediatica è tornata dopo il caso di Olesya Rostova Olesya Rostova, la ragazza che dalla trasmissione russa ”Lasciali parlare” ha chiesto aiuto per ritrovare la sua famiglia biologica. Un caso balzato alle cronache italiane per la forte somiglianza della 21enne con Piera Maggio, la mamma di Denise. La giovane ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Trovata, quando aveva appena cinque anni in una stazione in compagnia di una nomade è stata poi affidata a un orfanotrofio. Da qui la segnalazione a ‘Chi l’ha visto?’ da una telespettatrice russa da anni residente in Italia e che ha associato la storia della 21enne a quella di Denise Pipitone, scomparsa da 17 anni. Sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) La scomparsa diè ancora mistero. L’attenzione mediatica è tornata dopo il caso di Olesya Rostova Olesya Rostova, la ragazza che dalla trasmissione russa ”Lasciali parlare” ha chiesto aiuto per ritrovare la sua famiglia biologica. Un caso balzatocronache italiane per lasomiglianza della 21enne con, la mamma di. La giovane ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Trovata, quando aveva appena cinque anni in una stazione in compagnia di una nomade è stata poi affidata a un orfanotrofio. Da qui la segnalazione a ‘Chi l’ha visto?’ da una telespettatrice russa da anni residente in Italia e che ha associato la storia della 21enne a quella di, scomparsa da 17 anni. Sono ...

Denise Pipitone, a Chi l'ha visto le intercettazioni inedite. Piera Maggio: 'Anna mi odiava ma si era infatuata di me' 'Ora dirò una cosa forte: Anna Corona aveva un atteggiamento molto ambiguo nei miei confronti. I suoi comportamenti erano fortemente provocatori' - la rabbia e il dolore di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone.