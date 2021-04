Omicidio Sacchi, Anastasiya in lacrime: "Colpita alla nuca, vidi Luca a terra" (Di giovedì 22 aprile 2021) “Sentii il colpo alla nuca e caddi a terra, non ricordo come mi rialzai. Andai da Luca, in quel momento non capivo cosa fosse successo. Ho visto solo le gambe di Luca, aperte, era steso a terra”. Questa la ricostruzione che, tra le lacrime, fornisce Anastasiya Kylemnyk, nell’aula dove si tiene il processo per l’Omicidio di Luca Sacchi, suo fidanzato morto a Roma il 23 ottobre 2019. A processo anche Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due ventenni autori materiali dell’aggressione, Marcello De Propris, che consegnò l’arma del delitto, il padre di quest’ultimo, Armando, accusato della detenzione della pistola. “Quella sera” ha spiegato la ragazza davanti ai giudici della prima corte d’Assise ” ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) “Sentii il colpoe caddi a, non ricordo come mi rialzai. Andai da, in quel momento non capivo cosa fosse successo. Ho visto solo le gambe di, aperte, era steso a”. Questa la ricostruzione che, tra le, fornisceKylemnyk, nell’aula dove si tiene il processo per l’di, suo fidanzato morto a Roma il 23 ottobre 2019. A processo anche Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due ventenni autori materiali dell’aggressione, Marcello De Propris, che consegnò l’arma del delitto, il padre di quest’ultimo, Armando, accusato della detenzione della pistola. “Quella sera” ha spiegato la ragazza davanti ai giudici della prima corte d’Assise ” ...

