“Oltre la ferita” | a confronto esperti di musei e fondazioni | tra loro il direttore Gamec

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sul tema dell’accessibilità all’arte e alla cultura non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche presso tutta l’opinione pubblica in un momento delicato come questo, la Fondazione Palazzo Strozzi organizza il convegno onlinelaal tempo del Covid-19, che si terrà in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di Palazzo Strozzi giovedì 22 aprile 2021 dalle 10 alle 13.30. Dopoun anno dall’inizio della pandemia, l’appuntamento costituisce un momento ditra i rappresentanti diculturali italiani, chiamati a uno scambio attivo sulle sfide di gestione e sostenibilità, ma anche sulle nuove possibili forme di partecipazione e condivisione per l’arte e la ...