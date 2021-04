“Non sono all’altezza”. Amici 20, il ballerino crolla in lacrime. Maria De Filippi costretta a intervenire (Di giovedì 22 aprile 2021) Amici 20 entra nel vivo. Tra sfide, rivalità, colpi di scena e eliminazioni. L’ultima, quella di Martina Miliddi, aveva fatto discutere parecchio. A dare un giudizio sulla ballerina era stato l’ex coreografo e professionista della scuola di ‘Amici’, Fabrizio Prolli: “sono d’accordo sull’uscita di Martina. Ma mi ha fatto tanta tenerezza. Credo si sia resa conto di essere stata un po’ un pupazzetto nelle mani di Alessandra Celentano e di Lorella Cuccarini. Artisticamente mi è piaciuta solo in ‘Diamonds are a girl best friend’”. Ma le sue considerazioni non sono finite qui, infatti successivamente si è soffermato anche sulla sfida tra lei e Serena Marchese. “Non era una coreografia. Doveva esserci lo sciopero ed alzare le mani. Scherzi a parte, i passi base della Rumba li ha eseguiti meglio Martina. Ma ragazzi, non era ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)20 entra nel vivo. Tra sfide, rivalità, colpi di scena e eliminazioni. L’ultima, quella di Martina Miliddi, aveva fatto discutere parecchio. A dare un giudizio sulla ballerina era stato l’ex coreografo e professionista della scuola di ‘’, Fabrizio Prolli: “d’accordo sull’uscita di Martina. Ma mi ha fatto tanta tenerezza. Credo si sia resa conto di essere stata un po’ un pupazzetto nelle mani di Alessandra Celentano e di Lorella Cuccarini. Artisticamente mi è piaciuta solo in ‘Diamonds are a girl best friend’”. Ma le sue considerazioni nonfinite qui, infatti successivamente si è soffermato anche sulla sfida tra lei e Serena Marchese. “Non era una coreografia. Doveva esserci lo sciopero ed alzare le mani. Scherzi a parte, i passi base della Rumba li ha eseguiti meglio Martina. Ma ragazzi, non era ...

