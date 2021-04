Napoli-Lazio 4-2 diretta: Milinkovic accorcia ancora (Di giovedì 22 aprile 2021) 29'st GOL Lazio: Milinkovic, punizione perfetta dal limite dell'area, che non lascia scampo a Meret. La Lazio rientra in partita. O spera di farlo in maniera definitiva. 74'... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 aprile 2021) 29'st GOL, punizione perfetta dal limite dell'area, che non lascia scampo a Meret. Larientra in partita. O spera di farlo in maniera definitiva. 74'...

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - kamogerrard8_ : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Napoli 4-2* Lazio *(Milinkovic-Savic 75‘) #SSFootball - cosmehg : Napoli 4-2 Lazio #Calcio #NapoliLazio -