Michela | OSS | “la riforma della categoria non può non passare dalla scelta universitaria”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Female nurse with a mask putting on gloves Ci scrivePerruso, Operatrice Socio Sanitaria: “lanon può non”. Egr. Direttore di AssoCareNews.it, ciao mi chiamoPerruso, ho 28 anni, e sono una Operatrice Socio Sanitaria. Da tempo sto seguendo il dibattito creato dal vostro giornale relativo allaformazione degli OSS a livello nazionale. Dico subito che sono d’accordo con voi. Non si può partire con la riorganizzazione se non si ha una dimensione nazionale di questa professione, oggi rilegata alle decisione e alle politiche clientelari di questo o quel Governatore territoriale. Sono dell’idea che servano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Michela OSS

AssoCareNews.it

Perruso ,Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...... intervenuto a nome dei colleghi infermieri Gelsomina Molitierno,Barbato, Angela Di Foggia, Domenico Di Foggia, Salvatore Cesaro , degliMargherita Cerullo e Pasquale Diana e dell'...Ci scrive Michela Perruso, Operatrice Socio Sanitaria: "la riforma della categoria non può non passare dalla scelta universitaria". Egr. Direttore di AssoCa ...