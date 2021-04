Ma in quanti salgono sulle auto blu? (Di giovedì 22 aprile 2021) A causa della pandemia (o forse con l'alibi di questa) non è stato aggiornato il censimento delle oltre 33 mila vetture di servizio di enti e amministrazioni. Intanto, però, si spendono centinaia di milioni di euro per nuovi veicoli. Nessuno tocchi le auto blu. E, già che ci siamo, neanche il loro censimento. Il tutto mentre è già pronta una spesa di oltre 366 milioni di euro per una nuova flotta, tra vetture acquistate e noleggiate. Il Covid, si sa, ha creato uno stallo senza precedenti rallentando numerose attività, pubbliche e private. Che possa, però, diventare un alibi per le amministrazioni meno solerti a onorare i vari doveri cui sono chiamate, è un rischio da evitare. E che pure sembra già palesarsi in forma concreta: gli enti pubblici, locali e centrali, hanno colto la palla al balzo (o, meglio, la pandemia al balzo) e non hanno comunicato al ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 aprile 2021) A causa della pandemia (o forse con l'alibi di questa) non è stato aggiornato il censimento delle oltre 33 mila vetture di servizio di enti e amministrazioni. Intanto, però, si spendono centinaia di milioni di euro per nuovi veicoli. Nessuno tocchi le. E, già che ci siamo, neanche il loro censimento. Il tutto mentre è già pronta una spesa di oltre 366 milioni di euro per una nuova flotta, tra vetture acquistate e noleggiate. Il Covid, si sa, ha creato uno stallo senza precedenti rallentando numerose attività, pubbliche e private. Che possa, però, diventare un alibi per le amministrazioni meno solerti a onorare i vari doveri cui sono chiamate, è un rischio da evitare. E che pure sembra già palesarsi in forma concreta: gli enti pubblici, locali e centrali, hanno colto la palla al balzo (o, meglio, la pandemia al balzo) e non hanno comunicato al ...

du00 : @Giobegood @GarauSilvana Non so quanti milioni fra dottori audiometrici psicologi o quant altro siano stati vaccina… - ter_ks : S’un bus ci sono 10 persone ne salgono 5 ne scendono 3 alla fermata successiva ne salgono 7 ne scendono 9. Quanti a… - 1950Elda : @alkhimiyah Non hai capito! Fanno solo i loro interessi. Di te e delle aziende non gliene frega niente. So quel che… -

Ultime Notizie dalla rete : quanti salgono Tra nuovi contagi e vaccini, la situazione aggiornata comune per comune in Gallura I dati aggiornati in Gallura. Salgono i positivi. Ieri a Olbia si è registrata una situazione allarmante, sfiorando i 600 positivi con 50 casi al giorno . Ma anche negli altri comuni della Gallura continua a salire il numero dei ...

Superlega, il calcio come lo conosciamo non esiste più: è un bene o un male? Funzionamento, vantaggi e dubbi del nuovo format La Superlega cambia il concetto di calcio: un torneo dal grande appeal, ma quanti dubbi sulla sua messa in atto. Il pallone cambia in bene o in male? Nella notte fra il 18 e ...quei club che salgono e ...

Ma in quanti salgono sulle auto blu? Panorama I positivi salgono a 600 al ritmo di 30-50 al giorno Sono 1200 le persone in quarantena, ma i numeri sul contagio sono molto più alti Il sindaco Nizzi: «Negli elenchi mancano soggetti che sappiamo essere malati» ...

Alaves-Villarreal 2-1 L'Alaves ottiene un prezioso quanto sofferto successo. Gli uomini di Calleja si sono imposti con il minimo scarto ma, a onor del vero, non si sono mai trovati in svantaggio. Dopo 17 minuti di gioco ar ...

I dati aggiornati in Gallura.i positivi. Ieri a Olbia si è registrata una situazione allarmante, sfiorando i 600 positivi con 50 casi al giorno . Ma anche negli altri comuni della Gallura continua a salire il numero dei ...La Superlega cambia il concetto di calcio: un torneo dal grande appeal, madubbi sulla sua messa in atto. Il pallone cambia in bene o in male? Nella notte fra il 18 e ...quei club chee ...Sono 1200 le persone in quarantena, ma i numeri sul contagio sono molto più alti Il sindaco Nizzi: «Negli elenchi mancano soggetti che sappiamo essere malati» ...L'Alaves ottiene un prezioso quanto sofferto successo. Gli uomini di Calleja si sono imposti con il minimo scarto ma, a onor del vero, non si sono mai trovati in svantaggio. Dopo 17 minuti di gioco ar ...