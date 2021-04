Lo smart speaker con la cascata incorporata (Di giovedì 22 aprile 2021) Portarsi una miniatura naturale in casa per aiutare l’umore e il relax con il suono dell’acqua che scorre su una fontana a strati, racchiusa in una composizione elegante e curata che si illumina e permette di variare l’ascolto, con i brani preferiti o un audiolibro grazie ai due speaker bluetooth integrati. L’anima di HaloFalls, tuttavia, sta nella cascata che crea una sorta di oasi di tranquillità domestica, con il flusso trasparente che stimola (o almeno così dovrebbe) la meditazione, poiché diversi test realizzati da Trephei Ventures, l’azienda dietro al progetto, dimostrano come vista e suono dell’acqua determinano l’aumento del flusso sanguigno al cervello, che si traducono in sensazioni di serenità. La lampada da atmosfera è pronta all’uso, poiché è sufficiente collegarla alla presa elettrica e inserire l’acqua nell’apposito spazio per attivarla, ... Leggi su wired (Di giovedì 22 aprile 2021) Portarsi una miniatura naturale in casa per aiutare l’umore e il relax con il suono dell’acqua che scorre su una fontana a strati, racchiusa in una composizione elegante e curata che si illumina e permette di variare l’ascolto, con i brani preferiti o un audiolibro grazie ai duebluetooth integrati. L’anima di HaloFalls, tuttavia, sta nellache crea una sorta di oasi di tranquillità domestica, con il flusso trasparente che stimola (o almeno così dovrebbe) la meditazione, poiché diversi test realizzati da Trephei Ventures, l’azienda dietro al progetto, dimostrano come vista e suono dell’acqua determinano l’aumento del flusso sanguigno al cervello, che si traducono in sensazioni di serenità. La lampada da atmosfera è pronta all’uso, poiché è sufficiente collegarla alla presa elettrica e inserire l’acqua nell’apposito spazio per attivarla, ...

