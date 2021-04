Lagarde | cruciali politiche bilancio ambiziose e coordinate

(Di giovedì 22 aprile 2021) Rimane cruciale l'orientamento ambizioso e coordinato delledi. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine, in conferenza stampa osservando che i rischi a breve termine ...

Rimane cruciale l'orientamento ambizioso e coordinato delle politiche di bilancio. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine, in conferenza stampa osservando che i rischi a breve termine sono "ancora orientati al ribasso", mentre "nel medio termine sono più bilanciati" e i dati segnalano una ripresa dell'Eurozona ......di politica monetaria 'e' attesa concludersi nella seconda meta' del 2021' ha detto la. ... La Bce ripete poi che i "piani di vaccinazione sonoper evitare nuovi peggioramenti delle ...La presidente della Banca centrale europea ha detto che bisogna guardare al ritmo mensile di acquisti e non a quello a sette giorni ...(ANSA) - ROMA, 22 APR - Rimane cruciale l'orientamento ambizioso e coordinato delle politiche di bilancio. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa osservando che i ...