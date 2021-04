La Superlega è morta ma il problema resta: ora o mai più le riforme per salvare il calcio (e non solo i ricchi) (Di giovedì 22 aprile 2021) La Superlega è morta, i tifosi esultano, il calcio è salvo. Più o meno. Il pericolo di un campionato dei ricchi è sventato, però il problema resta. Juventus, Real Madrid e le altre congiurate hanno sbagliato tutto ciò che potevano sbagliare: la comunicazione e il comportamento, la forma e la sostanza, perché la Superlega sarebbe stata davvero un’aberrazione sportiva. Su una cosa però avevano ragione: il baraccone così com’è adesso semplicemente non sta più in piedi. Il calcio deve cambiare. solo, non nella maniera in cui volevano loro. Il pallone è a un passo dal baratro e non basterà questo moto d’orgoglio anti-Superlega a salvarlo. Il calcio è arrivato a un punto in cui spende molto più di ciò che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) La, i tifosi esultano, ilè salvo. Più o meno. Il pericolo di un campionato deiè sventato, però il. Juventus, Real Madrid e le altre congiurate hanno sbagliato tutto ciò che potevano sbagliare: la comunicazione e il comportamento, la forma e la sostanza, perché lasarebbe stata davvero un’aberrazione sportiva. Su una cosa però avevano ragione: il baraccone così com’è adesso semplicemente non sta più in piedi. Ildeve cambiare., non nella maniera in cui volevano loro. Il pallone è a un passo dal baratro e non basterà questo moto d’orgoglio anti-a salvarlo. Ilè arrivato a un punto in cui spende molto più di ciò che ...

