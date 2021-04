Highlights e gol Roma-Atalanta 1-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico settanta minuti straordinari da parte degli ospiti che vanno in vantaggio grazie a Malinovskyi e poi si divorano una quantità incredibile di palle gol, non ultima quella con Muriel a porta vuota. L’episodio che cambia l’inerzia del match è l’espulsione per doppio giallo di Gosens, da quel momento in poi i padroni di casa prendono campo, trovano il gol con Cristante e vanno vicini a vincerla con una occasione sciupata a tu per tu da parte di Edin Dzeko. LE PAGELLE E I VOTI INTER A -8 DALLO SCUDETTO 0-1 MALINOVSKYI CLAMOROSA OCCASIONE PER MURIEL 1-1 CRISTANTE SportFace.

L'Ascoli di Orsini, dopo la sconfitta per 2 - 1 a Napoli (CLICCA QUI PER) , è atteso dalla gara interna con il Pescara in programma Domenica 25 Aprile alle ore 15 ... per i partenopeidi ...
Roma-Atalanta 1-1, bergamaschi spreconi: Tabellino e Highlights. La Dea in dieci non domina più. I giallorossi sfiorano la rimonta.
Roma-Atalanta: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 ...