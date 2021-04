Graduatorie ATA terza fascia | la certificazione UNIPASS è valutabile FAQ Ministero

Advertising

D.m. 20 aprile 2021 n. 138 – Proroga del termine di presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie
Proroga scadenza graduatorie ATA al 26 aprile: decreto Miur e cosa cambia
Bando concorso ATA 2021 terza fascia, domanda, requisiti, guida

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

Oggi, 22 aprile, è l'ultimo giorno per conseguire i titoli validi per l'aggiornamento/inserimento nelledi terza fascia. Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 26 aprile ma, come ha chiarito il Ministero, la scadenza per i titoli resta ferma al 22 aprile. ...Possibile aderire fino al 22 aprile Il sindacato Anief ha deciso di presentare ricorso al Tar del Lazio per ottenere l'accesso al profilo di collaboratore scolastico nelled'istituto III ...Gli Uffici dovranno pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi entro e non oltre il 22 aprile.La scadenza era prevista per il 22 aprile, il rinvio è legato a problematiche legate all'epidemia da Coronavirus ...