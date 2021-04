Giustizia, Sisto “Riforma sia anche culturale, no processo mediatico” (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Giustizia deve recuperare un rapporto col cittadino di riconciliazione. Se non hai sbagliato il processo non deve diventare una sanzione esso stesso. Prima di tutto la Riforma deve essere culturale, bisogna partire dalla Costituzione”. Così il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di Stampa Italpress. “E' necessario partire dalla velocizzazione del processo civile come chiesto dall'Europa per arrivare poi a una Riforma complessiva” aggiunge Sisto. “Questo è un governo che vorrebbe fare dell'efficienza così come della competenza un punto di partenza e per questo sono state istituite sei commissioni consultive”. “Il precedente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ladeve recuperare un rapporto col cittadino di riconciliazione. Se non hai sbagliato ilnon deve diventare una sanzione esso stesso. Prima di tutto ladeve essere, bisogna partire dalla Costituzione”. Così il sottosegretario allaFrancesco Paolo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di Stampa Italpress. “E' necessario partire dalla velocizzazione delcivile come chiesto dall'Europa per arrivare poi a unacomplessiva” aggiunge. “Questo è un governo che vorrebbe fare dell'efficienza così come della competenza un punto di partenza e per questo sono state istituite sei commissioni consultive”. “Il precedente ...

