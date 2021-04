Fiorentina | senti Di Livio | “Salvarsi è la priorità | a Commisso chiedo una cosa Superlega? Il calcio è di tutti”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 22 aprile 2021) In vista di-Juventus.L'1-2 della compagine viola, nel match del Bentegodi contro il Verona, ha dato ossigeno alla formazione allenata dal tecnico Beppe Iachini, che adesso staziona al tredicesimo posto in classifica, con cinque punti di distacco dalla "Zona Rossa" della classifica. Domenica altro match importantissimo per la compagine toscana, che fra le mura amiche del "Franchi" affronta la Juventus di Andrea Pirlo reduce dal 3-1 contro il Parma. La franchigia fiesolana sogna di ripetere l'impresa dell'andata, quando riuscì a imporsi all'Allianz Stadium di Torino per 3-0, mettendo a nudo le lacune in seno alla compagine bianconera. A parlare di-Juventus, del caose dell'attualità in casa viola, il doppio ex Angelo Di, nel corso di un'intervista rilasciata a quotidiano toscano ...