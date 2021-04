Farris | “Quello di Milinkovic-Savic non è mai rigore Decisione assurda”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il vice allenatore della Lazio, Massimiliano, ha commentato a Lazio Style Channel l’episodio deliniziale assegnato al Napoli: “Ci sono degli spunti positivi in una gara fortemente negativa. L’episodio delpoteva essere tranquillamente a favore nostro con vantaggio numerico. Non voglio pensare che la squadra si sia innervosita troppo, anche se in quel momento si entra in una situazione difficile. Non siamo riusciti a difendere come l’avevamo preparata. La squadra ha avuto comunque la forza di giocare con determinazione, con forza, ed è riuscita a portarsi sul 4-2. Il quinto gol ti chiude gli spiragli per recuperare. Non c’è neanche troppo tempo per pensare. Recuperare, mettere via questa sconfitta, e pensare subito alla prossima. Il primo episodio l’ho visto chiaramente, non può mai essere...