Eboli | 85enne fermato due volte con delle prostitute | “È colpa di Astrazeneca”

(Di venerdì 23 aprile 2021)- Ha 85 anni. Gli era stato inoculato da poco tempo il vaccino. L'uomo era partito dal suo comune di residenza a bordo di un vecchio camper. Dopo aver percorso un bel po’ di chilometri ha raggiunto litoranea di. L'obiettivo dell’arzillo vecchietto era trascorrere una giornata diversa non con una, ma con ben due. L’uomo, che aveva fatto accomodare sul camper duedi origine bulgara, è stato intercettato una prima volta in un punto del litorale dove solitamente lesi appartano coi loro clienti. Gli agenti della Polizia Municipale di, agli ordini del comandante Sigismondo Lettieri, avevano notato il camper fermo e, avvicinandosi per i controlli del caso, avevano visto l'uomo che si rimetteva alla guida. ...

fermato due volte con le prostitute: "È colpa del vaccino anti - Covid" TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO'È colpa del vaccino', così unsi sarebbe giustificato con la polizia dopo essere stato sorpreso con delle prostitute dalla Polizia Municipale di(Salerno). L'anziano, che si era appartato in un camper, è stato fermato ...A Eboli con 85 anni è stato fermato due volte con le prostitute. Alla polizia ha affermato che è stato colpa del vaccino Covid ...