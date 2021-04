Decreto Covid: dal 26 aprile si ritorna in classe. Bernini e Toccafondi: “Va bene così” (Di giovedì 22 aprile 2021) La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini ha affermato: “Il ritorno in classe nell’ultimo scorcio dell’anno scolastico anche per le superiori è un’esigenza didattica e sociale a cui il governo ha giustamente dato una risposta positiva”. Ha continuato la Presidente: “Stiamo purtroppo pagando i ritardi su edilizia scolastica e rafforzamento del trasporto locale, per cui ritengo opportuna la linea di lasciare ai singoli tavoli prefettizi la facoltà di decidere la percentuale di presenze compatibile con la sicurezza sanitaria. È una misura prudenziale necessaria in attesa dei tamponi salivari e del completamento del piano vaccinale“. Poi ha affermato che bisognerebbe programmare già da ora un grande piano di ristrutturazione degli edifici scolastici, coinvolgendo le scuole paritarie. Soprattutto dopo l’esperienza che hanno vissuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Mariaha affermato: “Il ritorno innell’ultimo scorcio dell’anno scolastico anche per le superiori è un’esigenza didattica e sociale a cui il governo ha giustamente dato una risposta positiva”. Ha continuato la Presidente: “Stiamo purtroppo pagando i ritardi su edilizia scolastica e rafforzamento del trasporto locale, per cui ritengo opportuna la linea di lasciare ai singoli tavoli prefettizi la facoltà di decidere la percentuale di presenze compatibile con la sicurezza sanitaria. È una misura prudenziale necessaria in attesa dei tamponi salivari e del completamento del piano vaccinale“. Poi ha affermato che bisognerebbe programmare già da ora un grande piano di ristrutturazione degli edifici scolastici, coinvolgendo le scuole paritarie. Soprattutto dopo l’esperienza che hanno vissuto ...

