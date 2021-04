Cosa riapre dal 26 Aprile: il calendario (Di giovedì 22 aprile 2021) Via libera al decreto Riaperture, Cosa riapre dal 26 Aprile. Le tappe del calendario della ripartenza. Approvato il nuovo decreto, il Governo ha stilato e confermato il calendario delle riaperture. A questo punto è possibile entrare nel dettaglio per provare a capire come saranno i prossimi mesi, salvo modifiche in corso alla luce della situazione epidemiologica, che si spera possa continuare a migliorare. Andiamo a vedere allora Cosa riapre dal 26 Aprile. Decreto Riaperture, Cosa riapre dal 26 Aprile Dal 26 Aprile riaprono bar e ristoranti. Le attività di ristorazione possono rimanere aperte a pranzo a cena purché il servizio avventa all’aperto. Dalla stessa data ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Via libera al decreto Riaperture,dal 26. Le tappe deldella ripartenza. Approvato il nuovo decreto, il Governo ha stilato e confermato ildelle riaperture. A questo punto è possibile entrare nel dettaglio per provare a capire come saranno i prossimi mesi, salvo modifiche in corso alla luce della situazione epidemiologica, che si spera possa continuare a migliorare. Andiamo a vedere alloradal 26. Decreto Riaperture,dal 26Dal 26riaprono bar e ristoranti. Le attività di ristorazione possono rimanere aperte a pranzo a cena purché il servizio avventa all’aperto. Dalla stessa data ...

