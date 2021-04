Comanderanno gli influencer o le persone? Contro la sfiducia globale serve una comunità (Di giovedì 22 aprile 2021) Saremo in grado di autodeterminarci? Saremo liberi? Avremo gruppi di persone che insieme eviteranno di lasciarsi condizionare dal leader di turno? O almeno, collettivi capaci di bilanciare il leaderismo? Analizziamo a cosa è incline a la nostra natura. La ricerca Cultura 2030, condotta dal sociologo Domenico De Masi e seguita per il M5S dal sottoscritto, conferma quanto appena detto con una ricca raccolta di previsioni sul fenomeno influencer. “Nel 2030 il sistema di Controllo delle forze politiche cercherà di anestetizzare le ribellioni e ci saranno influencer che rivendicheranno gli stessi ideali dei movimenti giovanili per addomesticarne le rivendicazioni. Ci saranno influencer naturali o generati artificialmente e che avranno più potere di tutti gli altri cittadini”. Ma non solo: “gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Saremo in grado di autodeterminarci? Saremo liberi? Avremo gruppi diche insieme eviteranno di lasciarsi condizionare dal leader di turno? O almeno, collettivi capaci di bilanciare il leaderismo? Analizziamo a cosa è incline a la nostra natura. La ricerca Cultura 2030, condotta dal sociologo Domenico De Masi e seguita per il M5S dal sottoscritto, conferma quanto appena detto con una ricca raccolta di previsioni sul fenomeno. “Nel 2030 il sistema dillo delle forze politiche cercherà di anestetizzare le ribellioni e ci sarannoche rivendicheranno gli stessi ideali dei movimenti giovanili per addomesticarne le rivendicazioni. Ci sarannonaturali o generati artificialmente e che avranno più potere di tutti gli altri cittadini”. Ma non solo: “gli ...

