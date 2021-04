Bravo Rino Quando non guidi con il freno a mano tirato questa squadra è un’altra cosa

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il 22 di Aprile accadono sempre meraviglie. E’ il giorno in cui gli dei decidono che la storia debba aggiornarsi. Ciro è ufficialmente la storia del Napoli. D.M. Similitudini. Il Surrealismo si aggiorna nelle galleria di chi lo intende. Il Dalì di Frattamaggiore ha preso a paccheri gli insensibili alla bellezza. Unico. Diciassette goal, leader, trascinatore. Il numero dieci del calcio italiano. Tacete e ammirate, le opere d’arte ripassano raramente negli anni. Milinkovic alla CR7 colpo da karate. A Hysaj è bastato sentir parlare di Superlega che gli è apparso anche il piede sinistro…Bakayoko mette la stessa ansia di Meretlegge i dpcm sul coprifuoco “Esco, non esco, esco…” Però ditelo ancora ai vostri microfoni che la Lazio è superiore al Napoli, che stiamo facendo un miracolo… Siamo serenamente la più bella occasione buttata dell’anno… Poet declama, Fabian ...

