Andrea Iannone, il nuovo amore è una Rodriguez ma non è Belen: i dettagli (Di giovedì 22 aprile 2021) Andrea Iannone esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Il campione sta frequentando una giovane modella venezuelana dal cognome noto. Ecco chi è? Andrea Iannone ha ritrovato l’amore. Dopo un anno non troppo facile a causa della squalifica dal Moto Gp di quattro anni per doping, il campione può finalmente tornare a sorridere almeno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 22 aprile 2021)esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Il campione sta frequentando una giovane modella venezuelana dal cognome noto. Ecco chi è?ha ritrovato l’. Dopo un anno non troppo facile a causa della squalifica dal Moto Gp di quattro anni per doping, il campione può finalmente tornare a sorridere almeno L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

GiuseppeporroIt : Andrea Iannone è felicemente fidanzato: ecco di chi si tratta #andreaiannone - blogtivvu : Andrea Iannone “torna in pista” con una Rodriguez (ma non è Belen): ecco il nome della nuova fiamma… - STORMISKELLYBAG : @Barbara13715332 @EmanuelaZ_ Tommaso mi fa cagare il mio tipo è decisamente più uno bono come Andrea Denver, Boriel… - PescaAngela : RT @LolloNicolao: Nuova fidanzata per il pilota Andrea #Iannone, ora squalificato. Di cognome fa #Rodriguez, ma non è Belén, sua storica fi… - vlnicolao : RT @LolloNicolao: Nuova fidanzata per il pilota Andrea #Iannone, ora squalificato. Di cognome fa #Rodriguez, ma non è Belén, sua storica fi… -