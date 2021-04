AIOP Emilia-Romagna | eletti i Vertici per il triennio 2021-2023

(Di giovedì 22 aprile 2021) Eletto il nuovo Direttivo regionaleper ilnel corso di una partecipata assemblea ordinaria annuale svoltasi ieri mattina al Carlton Hotel di Bologna. “Scende in campo” per l’Associazione regionale dell’ospedalità privata accreditata una nuova formazione così composta: il presidente è Luciano Natali, vicepresidenti sono Averardo Orta (già presidente per il 4° mandato diBologna), Paolo Toselli e Valentina Valentini. Il quarto membro del Consiglio Nazionale, insieme a Natali, Orta e Toselli è stato eletto Marco Centenari. Sala gremita, nel rispetto del distanziamento e di tutte le norme di sicurezza, con la partecipazione di un solo rappresentante per ciascuna associataER. Il ...

Tra i presenti anche gli imprenditori Riccardo Ferrari e Giulia Mantovani da poco eletti presidente e vicepresidente diGiovani- Romagna....del quadro sanitario complessivo grazie alla campagna di vaccinazione non può e non deve farci abbassare la guardia - dichiara il presidenteBologna Averardo Orta e vicepresidente- ...Eletto il nuovo Direttivo regionale AIOP Emilia-Romagna per il triennio 2021-2023 nel corso di una partecipata assemblea ordinaria annuale svoltasi ieri ...Il presidente Orta: "Il privato ha messo a disposizione 600 letti Covid e 400 puliti, più strutture per gli interventi non rinviabili" ...