Vittorio Brumotti aggredito al Quarticciolo durante un servizio. Chef Rubio lo attacca sui social (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora un’altra aggressione per Vittorio Brumotti: l’inviato di Striscia La Notizia è stato aggredito da un gruppo di residenti del quartiere Quarticciolo, Roma durante uno dei suoi tanti servizi sullo spaccio. Contro di lui non solo i residente del quartiere, anche Chef Rubio che ha pubblicato un tweet contro l’inviato e il suo modo di lavorare. Il servizio andrà in onda nella puntata di giovedì. Brumotti aggredito al Quarticciolo L’inviato di Striscia ancora non si capacita di quanto accaduto a Roma; lo scorso martedì intorno alle 18 durante un servizio girato al Quarticciolo è stato accerchiato da un folto gruppo di residenti, alcuni dei ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora un’altra aggressione per: l’inviato di Striscia La Notizia è statoda un gruppo di residenti del quartiere, Romauno dei suoi tanti servizi sullo spaccio. Contro di lui non solo i residente del quartiere, ancheche ha pubblicato un tweet contro l’inviato e il suo modo di lavorare. Ilandrà in onda nella puntata di giovedì.alL’inviato di Striscia ancora non si capacita di quanto accaduto a Roma; lo scorso martedì intorno alle 18ungirato alè stato accerchiato da un folto gruppo di residenti, alcuni dei ...

