Tour of the Alps 2021: Gianni Moscon devastante! Doppietta per il corridore della INEOS Grenadiers (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'infortunio al polso è già alle spalle: Gianni Moscon è tornato e sembra aver voglia di essere assoluto protagonista. Al Tour of the Alps, sulle strade di casa, il trentino trova una clamorosa Doppietta: dopo essersi imposto nella prima frazione, vince anche la terza tappa, da Imst a Naturns, andando in fuga e aggiudicandosi uno sprint ristretto. Dopo una prima fase di gara percorsa ad alta velocità, è riuscita ad andar via una fuga di quindici corridori. All'attacco Mark Christian e Edward Ravasi (Eolo-Kometa), Matteo Fabbro e Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), François Bidard e Tony Gallopin (Ag2r-Citroen), Tejay Van Garderen (EF-Nippo), Harold Tejada e Luis Leon Sanchez (Astana), Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up ...

