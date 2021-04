Superlega:Gravina 'nessun processo, non si sanziona un'idea' (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Non ho in programma incontri con i vertici dei tre club. Lunedì c'è il consiglio federale, non ci sono forme di processi, condanne o vendette trasversali". Così il presidente della Figc, Gabriele ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Non ho in programma incontri con i vertici dei tre club. Lunedì c'è il consiglio federale, non ci sono forme di processi, condanne o vendette trasversali". Così il presidente della Figc, Gabriele ...

SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Presidente FIGC Gravina: 'Siamo contrari, il calcio è dei tifosi' #SkySport #SuperLega #SuperLeague - TgLa7 : ++ #Superlega, presidente #Figc Gravina spiega il no: 'Il calcio è dei tifosi. Club che aderiscono sono fuori dalla #Fifa' - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #Superlega, #Gravina parla delle possibili sanzioni per le squadre italiane coinvolte - LeoWolf1992 : RT @calciomercatoit: ?? #Superlega, #Gravina parla delle possibili sanzioni per le squadre italiane coinvolte - calciomercatoit : ?? #Superlega, #Gravina parla delle possibili sanzioni per le squadre italiane coinvolte -