Superlega, Zeman: “Idea sbagliata, nata in modo ‘carbonaro’. Iniziativa di club zavorrati da bilanci disastrosi” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico Boemo.L'argomento sulla Superlega continua a far parlare di se nonostante il progetto sia momentaneamente tramontato data il dietrofront clamoroso registrato ieri sera da parte dei sei club inglesi, che hanno creato un effetto domino dettato anche dal malcontento popolare dei tifosi, costringendo alla retromarcia anche le tre italiane fondatrici del nuovo progetto calcistico, Juventus, Inter e Milan. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni del La Gazzetta dello Sport, Zdenek Zeman, ex tecnico della Roma, ha concesso un'analisi in merito alla creazione della Superlega. Questo il pensiero dell'allenatore."Ho sempre considerato l’Idea della Superlega profondamente sbagliata. Nelle ultime ore sembra che il progetto sia destinato già ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico Boemo.L'argomento sullacontinua a far parlare di se nonostante il progetto sia momentaneamente tramontato data il dietrofront clamoroso registrato ieri sera da parte dei seiinglesi, che hanno creato un effetto domino dettato anche dal malcontento popolare dei tifosi, costringendo alla retromarcia anche le tre italiane fondatrici del nuovo progetto calcistico, Juventus, Inter e Milan. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni del La Gazzetta dello Sport, Zdenek, ex tecnico della Roma, ha concesso un'analisi in merito alla creazione della. Questo il pensiero dell'allenatore."Ho sempre considerato l’dellaprofondamente. Nelle ultime ore sembra che il progetto sia destinato già ...

Advertising

Gazzetta_it : Il commento di #Zeman: 'Una follia che viene da lontano. E va fermata' #Superlega - Mediagol : Superlega, Zeman: 'Idea sbagliata, nata in modo 'carbonaro'. Iniziativa di club zavorrati da bilanci disastrosi'… - cortomuso : De Zerbi ce la sta mettendo tutta per fare la masterclass con la combo Superlega saltata + lui che fa la figura di… - PianetaLecce : Il pensiero dell'ex tecnico giallorosso - DevotoGennaro : Hanno fatto montagne di debiti, hanno drogato i campionati e ora non sanno come uscirne. Zeman attacca: 'Superlega… -