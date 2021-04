Superlega | lasciano i club inglesi | il progetto implode ma i fondatori non mollano

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham lasciano la Superlega ?? - forumJuventus : #SuperLeague, Agnelli allontana le voci di dimissioni: 'Non lascio la Juve' ??? - repubblica : ?? Superlega, finito il vertice dei club: lasciano tutte le inglesi. L'Atletico per ora va avanti, il Barça fara' vo… - Marco02839896 : RT @Libero_official: #Superlega, lasciano le inglesi e salta tutto il progetto. Vince la #Uefa, e ora a rischiare di più sono #RealMadrid e… - notizieoggi24 : Superlega, lasciano i club inglesi. Agnelli: “Noi andiamo avanti” -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega lasciano

Rai News

Le sei squadre inglesilasubito dopo la sua creazione, in un repentino cambio di scenario. L' Arsenal arriva addirittura a chiedere scusa ai tifosi con un tweet in cui ammette di "avere sbagliato"."Il Manchester City conferma di aver formalmente avviato le procedure per il ritiro dal gruppo che sta sviluppando i piani per unaeuropea" l'annuncio del club inglese, che ha subito ...MILANO (21 aprile 2021) - I tifosi dell’Inter in festa sui social per il club nerazzurro che ha deciso di abbandonare il progetto della Superlega ... i tre che hanno aderito (come Milan e Juve) a ...Non è mai stata nostra intenzione creare sentimenti di angoscia, ma quando è arrivato l'invito per la Superlega non volevamo essere lasciati indietro per assicurarci di proteggere l'Arsenal ed il suo ...