Serie D | gare truccate in Sicilia | diverse società e giocatori coinvolti

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Terremoto clamoroso scoppiato inD:innella stagione 2019/20. Nel mirino del Procuratore Federale sarebbero piombatedel raggruppamento regionale tra cui Acireale, Troina, San Tommaso, Gela, Licata, Rotonda, Alcamo e Marsala. Uno scossone è pronto ad abbattersi sullaD dello scorso anno. Motivo? La Procura Federale ha aperto un fascicolo, contenente 32 pagine, su possibilinel torneo dilettantistico regionale della. L’oggetto di questo documento è di “Trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati dipartecipanti al ...

Terremoto in vista nel girone siciliano del campionato di Serie D. Il Procuratore Federale ha informato alcune società del raggruppamento meridionale e molti te ...