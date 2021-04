(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo la figuraccia sul vaccino, Andreain Rai, in diretta a Carta Bianca da Biancae la sua presenza già scatena le proteste. La conduttrice non ha ovviamente girato il coltello nella piaga col giornalista delquotidiano sugli sviluppi della sua vaccinazione. Nei giorni scorsi, infatti, prima la Asl toscana e poi il medico curante di, hanno smentito la sua versione dei fatti. La conduttrice di CartaBianca che, secondo il sito vigilanzatv ha ospitatoper almeno 65 volte dal 2018 a oggi, ha preferito domandare al giornalista toscano del caso Grillo e della situazione politica più in generale. Una ospitata che non è sfuggita al deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi. LEGGI ...

Advertising

PerutaAntonio : RT @SecolodItalia1: Scanzi è tornato (pagato da noi) dalla Berlinguer: è la 65ma volta. Con Lerner mega spot al Fatto - zengalorenzo : RT @MT_Meli_: Lo zimbello del giornalismo e furbetto del vaccino Scanzi è tornato a dire stupidaggini sulla tv pubblica. Con buona pace dei… - oldmanandsea1 : RT @Michele_Anzaldi: Scanzi è tornato (pagato da noi) dalla Berlinguer: è la 65ma volta. Con Lerner mega spot al Fatto - IshtarVivace : RT @Michele_Anzaldi: Scanzi è tornato (pagato da noi) dalla Berlinguer: è la 65ma volta. Con Lerner mega spot al Fatto - CordioliMirco : RT @MT_Meli_: Lo zimbello del giornalismo e furbetto del vaccino Scanzi è tornato a dire stupidaggini sulla tv pubblica. Con buona pace dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Scanzi tornato

Secolo d'Italia

Questa sera, alle 21.20 su Rai3 e'#cartabianca . Ospiti di Bianca Berlinguer : Massimo Galli, direttore Malattie Infettive ... giornalista; Sabina Guzzanti, attrice e regista; Andrea, Il ...... si definisce il Martire Speranza come quello che "èa investire significativamente (sic!) ... Vaccinus in fundo, quello della variante aretina, quello che si faceva i selfie con l'allora ...Andrea Scanzi che torna ospite a Cartabianca dopo la questione vaccino. Il giornalista non andava in collegamento da fine marzo.Ecco, non andrà così: il difensore di Scanzo a giugno lascerà Zingonia e tornerà al Milan ... della chiusura dell’affare nel gennaio del 2020, quando Caldara è tornato a Bergamo. È stata ancora una ...