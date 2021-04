Riaperture, Coldiretti: servizio all’aperto vale quasi 1 miliardo di fatturato fino a giugno (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Coldiretti ha stimato che la riapertura di bar, ristoranti e agriturismi per il servizio al tavolo all’aperto vale quasi un miliardo di euro in fatturato dal 26 aprile fino al primo giugno quando sarà prevista anche la possibilità di accedere all’interno dei locali. Nell’analisi dell’Associazione sugli effetti delle nuove regole ipotizzate per il DL Covid allo studio del governo, si indica che circa la metà dei 360mila servizi di ristorazione presenti in Italia ha posti all’aperto, anche se risultano essere molti meno rispetto a quelli al coperto. “Le maggiori difficoltà si registrano nei centri urbani stretti tra traffico ed asfalto mentre nelle campagne – ha sottolineato la Coldiretti – ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) –ha stimato che la riapertura di bar, ristoranti e agriturismi per ilal tavoloundi euro indal 26 aprileal primoquando sarà prevista anche la possibilità di accedere all’interno dei locali. Nell’analisi dell’Associazione sugli effetti delle nuove regole ipotizzate per il DL Covid allo studio del governo, si indica che circa la metà dei 360mila servizi di ristorazione presenti in Italia ha posti, anche se risultano essere molti meno rispetto a quelli al coperto. “Le maggiori difficoltà si registrano nei centri urbani stretti tra traffico ed asfalto mentre nelle campagne – ha sottolineato la– ...

