Returnal: i dettagli su framerate e risoluzione dell’esclusiva PS5 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel corso di uno speciale sul canale di PlayStation Portugal è stato confermato che Returnal di Housemarque girerà con risoluzione 4K su PS5 Returnal, alias l’attesissima esclusiva PS5 targata Housemarque Games, girerà a risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo, il tutto con ray tracing attivo. Quanto vi riferiamo è stato appena confermato nel corso del programma MODO PlayStation di PlayStation Portugal. Potete verificarlo voi stessi cliccando sul player che vi proponiamo in basso (dal minuto 15.01 in poi). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Returnal: risoluzione 4K e 60 FPS per l’esclusiva PS5 di Housemarque Games! I trailer precedenti hanno praticamente confermato che Returnal potrà girare con ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel corso di uno speciale sul canale di PlayStation Portugal è stato confermato chedi Housemarque girerà con4K su PS5, alias l’attesissima esclusiva PS5 targata Housemarque Games, girerà a4K e 60 fotogrammi al secondo, il tutto con ray tracing attivo. Quanto vi riferiamo è stato appena confermato nel corso del programma MODO PlayStation di PlayStation Portugal. Potete verificarlo voi stessi cliccando sul player che vi proponiamo in basso (dal minuto 15.01 in poi). Vediamo tutti ial riguardo nelle prossime righe di questo articolo.4K e 60 FPS per l’esclusiva PS5 di Housemarque Games! I trailer precedenti hanno praticamente confermato chepotrà girare con ...

tuttoteKit : #Returnal: i dettagli su framerate e risoluzione dell'esclusiva #PS5 #HousemarqueGames #Sony #tuttotek - infoitscienza : Returnal: Sony mostra la lista completa dei trofei, svelati dettagli su trama e boss fight - infoitscienza : Returnal svela Platino e tutti i Trofei Nuovi dettagli sull' esclusiva PS5 - infoitscienza : Returnal, nuovi dettagli mostrati in video - misteruplay2016 : Returnal, l’esclusiva PS5 in nuovi dettagli tra rigiocabilità, percorsi narrativi non lineari e altro -