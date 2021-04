Quasi 50mila morti in più rispetto alla media tra marzo e aprile 2020 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo quanto certifica Istat: “Nei mesi di marzo-aprile 2020 i decessi in eccesso sono stati 49mila rispetto alla media degli stessi mesi nei cinque anni precedenti. Il 60% è attribuibile al Covid-19 (29.210), il 10% a polmoniti e il 30% ad altre cause. I decessi per polmoniti triplicano e aumentano quelli per demenze, diabete e cardiopatie ipertensive. Sul totale dei decessi per Covid-19 circa l’85% è di individui di oltre 70 anni. Tra i 50-59enni un decesso su cinque è dovuto al Covid-19”. Lo rileva l’Istat. L’incremento dei morti “è differenziato per luogo di decesso: +155% nelle strutture residenziali o socio-assistenziali, +46% negli istituti di cura, +27% nelle abitazioni”. Il Covid-19 “è la seconda causa di morte nel periodo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo quanto certifica Istat: “Nei mesi dii decessi in eccesso sono stati 49miladegli stessi mesi nei cinque anni precedenti. Il 60% è attribuibile al Covid-19 (29.210), il 10% a polmoniti e il 30% ad altre cause. I decessi per polmoniti triplicano e aumentano quelli per demenze, diabete e cardiopatie ipertensive. Sul totale dei decessi per Covid-19 circa l’85% è di individui di oltre 70 anni. Tra i 50-59enni un decesso su cinque è dovuto al Covid-19”. Lo rileva l’Istat. L’incremento dei“è differenziato per luogo di decesso: +155% nelle strutture residenziali o socio-assistenziali, +46% negli istituti di cura, +27% nelle abitazioni”. Il Covid-19 “è la seconda causa di morte nel periodo ...

Advertising

GazzettadiSiena : Continua la campagna vaccinale contro il Coronavirus, sono quasi 50mila i vaccinati in prima dose in provincia di S… - GianScudieri : @_p40z1_ Chi ama il calcio se può vedere una volta Messi lo fa a qualsiasi costo, motivo per cui all'addio al calci… - Liliwhities : @FGagge16 Siamo pochi stasera. Di solito a quest’ora siamo a quasi 50mila tweet, oggi siamo a 30.000, e andiamo a rilento. - infoitinterno : Virus, 50 nuovi positivi e un decesso a Massa-Carrara. Vaccinazioni quasi a quota 50mila - ErnestTrappist : @TgrRai @Aifa_ufficiale Quasi 50mila reazioni sospette e il 93percento definite non gravi :definizione di NON GRAVI?.. ?? #15aprile ???? -