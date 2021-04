Quagliarella | «Questa è una vittoria importante | ora togliamoci delle soddisfazioni»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Fabio, attaccante e capitano della Sampdoria, ha parlato ai canali del club blucerchiato dopo il match contro il Crotone Fabio, attaccante e capitano della Sampdoria, ha parlato ai canali del club blucerchiato dopo il match contro il Crotone. CROTONE – «è una, fondamentale, che dà continuità ai nostri risultati. Unaarrivata su di un campo difficile. Stasera siamo stati bravi a crearci le nostre occasioni e a soffrire quando si doveva soffrire. Nel primo tempo non abbiamo creato molto, forse un tiro o due; poi nel secondo tempo il mister ha cambiato disposizione tattica e siamo andati meglio. L’, comunque, era portare i tre punti a casa». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU ...

Dal 91' Leris SV7: Intramontabile, un gol e tanta altre occasioni in cui si è fatto notare e avrebbe potuto segnare ancora. Quando smetterà di stupire? Dal 90' Keita SV All. Ranieri 6.5: Si perde spesso, avrebbe potuto fare di più in occasione del gol dove appare ... non fa grandi cose ma la sua presenza è fondamentale persquadra. Reca 6.5 : Positivo come sempre, La Sampdoria espugna il campo del Crotone con il minimo sforzo, ma anche con il rischio di subire la beffa nel finale. La Sampdoria ritorna corsara e supera di misura il Crotone allo Scida, con un gol del suo straordinario capitano, Fabio Quagliarella, autore al tempo stesso di una prestazione eccellente. Il Crotone ...