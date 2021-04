Processo Floyd, la giuria condanna per omicidio l’ex poliziotto Chauvin. Gli applausi della folla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Colpevole. Con un verdetto lampo la giuria del tribunale di Minneapolis ha emesso un verdetto di colpevolezza per l’ex agente di polizia Derek Chauvin. Responsabile della morte dell’afroamericano George Floyd lo scorso maggio. Soffocandolo dopo averlo ammanettato. Floyd, condanna per l’ex agente di polizia Chauvin Chauvin è stato ritenuto dalla giuria colpevole per tutti e tre i capi di accusa. omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado. Una decisione particolarmente attesa dall’opinione pubblica. In una vicenda-simbolo delle tensioni razziali. E delle polemiche sul comportamento della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Colpevole. Con un verdetto lampo ladel tribunale di Minneapolis ha emesso un verdetto di colpevolezza peragente di polizia Derek. Responsabilemorte dell’afroamericano Georgelo scorso maggio. Soffocandolo dopo averlo ammanettato.peragente di poliziaè stato ritenuto dallacolpevole per tutti e tre i capi di accusa.colposo,di secondo grado preterintenzionale edi terzo grado. Una decisione particolarmente attesa dall’opinione pubblica. In una vicenda-simbolo delle tensioni razziali. E delle polemiche sul comportamento...

