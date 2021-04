Per Flavio Montrucchio si chiude un’altra stagione d’oro con Primo appuntamento (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si chiude ma quello di Flavio Montrucchio con Primo appuntamento su Real Time è solo un arrivederci perchè il 2021 potrebbe regalare nuove sorprese ai fan del programma. Infatti, come trapelato nelle passate settimane, Primo appuntamento dovrebbe tornare sempre in questa stagione, con un delle novità che piaceranno di certo al pubblico così affezionato al programma. Visti i grandi ascolti di questa stagione di Primo appuntamento, si è pensato infatti a una sorta di Spin off del programma, se così possiamo dire. Primo appuntamento si sposterà in crociera: lì Flavio Montrucchio sarà un cupido speciale con una location diversa da quella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sima quello diconsu Real Time è solo un arrivederci perchè il 2021 potrebbe regalare nuove sorprese ai fan del programma. Infatti, come trapelato nelle passate settimane,dovrebbe tornare sempre in questa, con un delle novità che piaceranno di certo al pubblico così affezionato al programma. Visti i grandi ascolti di questadi, si è pensato infatti a una sorta di Spin off del programma, se così possiamo dire.si sposterà in crociera: lìsarà un cupido speciale con una location diversa da quella ...

