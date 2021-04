Pd a Numidio Quadrato vanno ripristinare condizioni sicurezza

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Il quartieree’ stato di recente oggetto di una profonda riqualificazione urbanistica che ha scatenato un vespaio di polemiche. Molto critico Giovanni Zannola, Consigliere Pd Roma Capitale che si e’ fatto portavoce sia dei cittadini che del personale del servizio di trasporto pubblico: “Ci siamo attivati per risolvere quanto prima una serie di problemi alla viabilita’ insorti a seguito di una riqualificazione ambientale inadeguata nel quartiere.” “Le perplessita’ legate alla viabilita’, da parte dei residenti, e dal Pd del VII municipio, manifestate gia’ in fase di progettazione, non sono state prese in considerazione- aggiunge Zannola- Ora bisognera’ intervenire per correggere gli errori macroscopici scaturiti a seguito del nuovo assetto dell’area”. “Il problema e’ determinato ...

Ultime Notizie dalla rete : Numidio Quadrato

