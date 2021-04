Pari Inter a La Spezia, vincono Juve, Cagliari e Samp (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Pari a La Spezia per l’Inter, vittoria per la Juventus sul Parma, il Cagliari espugna Udine e la Sampdoria torna con tre punti da Crotone nei match serali del 32° turno infrasettimanale della serie A. Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Conte che si avvicina comunque sempre più allo scudetto complice anche il ko del Milan. Lo Spezia guadagna un punto prezioso in zona salvezza: Farias porta in vantaggio la formazione di Italiano, raggiunta da Perisic.Dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta, torna alla vittoria la Juventus che si rilancia nella caccia al secondo posto. La squadra di Pirlo ribalta il Parma: ducali in vantaggio con Brugman, poi si scatenano i difensori Alex Sandro (doppietta) e de Ligt che firmano il 3-1 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –a Laper l’, vittoria per lantus sul Parma, ilespugna Udine e ladoria torna con tre punti da Crotone nei match serali del 32° turno infrasettimanale della serie A. Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Conte che si avvicina comunque sempre più allo scudetto complice anche il ko del Milan. Loguadagna un punto prezioso in zona salvezza: Farias porta in vantaggio la formazione di Italiano, raggiunta da Perisic.Dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta, torna alla vittoria lantus che si rilancia nella caccia al secondo posto. La squadra di Pirlo ribalta il Parma: ducali in vantaggio con Brugman, poi si scatenano i difensori Alex Sandro (doppietta) e de Ligt che firmano il 3-1 ...

