Pagelle Crotone Sampdoria | Quagliarella immortale | male Simy

(Di mercoledì 21 aprile 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:VOTI(3-5-2): Cordaz 6,5; Djidji 6 (dal 89? Riviere s.v.), Magallan 6, Luperto 5 (dal 63? Golemic 6); Pereira 5,5 (dal 63? Di Carmine 5,5), Zanellato 6, Cigarini 5,5 (dal 63? Molina 6), Henrique 5,5, Reca 6,5; Messias 6,5,5.(4-4-2): Audero 6,5; Ferrari 5,5, Tonelli 6, Colley 6,5, Augello 6; Candreva 6, Thorsby 6, Adrien Silva 6, Jankto 6 (dal 88’ Damsgaard s.v.); Gabbiadini 6,5 (dal 88’ Leris s.v.), ...

Advertising

SPress24 : Serie A, Crotone – Sampdoria 0-1: Le Pagelle - clubdoria46 : #Pagelle #CrotoneSampdoria: ci pensano #Quagliarella e #Ranieri #Sampdoria - infoitsport : Crotone-Udinese 1-2, le pagelle: Pereyra lotta, de Paul si conferma da big. Simy non si ferma - OdeonZ__ : Crotone-Udinese, le pagelle: Ounas sbaglia tanto, 5. De Paul troppo superiore: 7 - CorriereQ : Crotone-Udinese, le pagelle: Ounas sbaglia tanto, 5. De Paul troppo superiore: 7 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Crotone

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21:Sampdoria Ledei protagonisti del match trae Sampdoria, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Quagliarella FLOP: Simy VOTI Al termine ...Ci siamo ormai, la settimana che va dalalla Sampdoria dovrebbe essere quella giusta per lo ... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le...Crotone Sampdoria, le pagelle del match: Quagliarella storico, Gabbiadini assist man, Ferrari da rivedere Audero 6,5 – Primo intervento all’ottavo minuto per il classe ’97; contropiede del Crotone e t ...Probabili formazioni 32^ giornata – Altra giornata di Serie A e di fantacalcio. Nicola. Crotone-Sampdoria, mercoledì 21 aprile ore 20.45. Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Djidji… Leggi Andiamo allora a scop ...