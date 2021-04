Ostia | nascondeva in casa decine di dosi di hashish e cocaina | arrestato pizzaiolo ‘stupefacente’

(Di mercoledì 21 aprile 2021) I Carabinieri di, nella giornata di ieri, hanno2 persone e sequestrato oltre 70 grammi di sostanze stupefacenti di vario genere e una pistola completa di munizionamento. Droga sequestrata aA seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di Nuova, i Carabinieri hannoun 28enne,di professione. I militari, dopo aver notato un insolito via-vai dalla sua abitazione, hanno deciso di effettuare un controllo nell’appartamento. Lì hanno sorpreso il 28enne in possesso di circa 70 grammi digià suddivisi in, quasi 7 grammi di, il materiale occorrente per la pesatura ed il confezionamento della droga e 1.310 euro in contanti, ritenuti provento ...

