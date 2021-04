Mario Bozzoli processo al nipote | Giacomo Bozzoli piange in aula | «La mia vita è rovinata»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 21 aprile 2021)news: quarta udienza oggi, 21 aprile, dela carico del. Il consocio dell’imprenditore bresciano scomparso a Marcheno l’8 ottobre 2015, è accusato di avere ucciso lo zio per poi farne sparire il corpo. Mai ritrovato. Si dice innocente e completamene estraneo ai fatti,, convinto che a suo carico non vi siano prove di colpevolezza.news: la testimonianza della sorella nelcontroNella nuova udienza delpresso la Corte d’assise di Brescia è stata sentita come testimone Vittoria, sorella di ...