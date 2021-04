Manchester United, Glazer: “Vogliamo riconquistare la fiducia dei tifosi” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “In questi giorni abbiamo tutti assistito alla grande passione che il calcio genera e alla profonda lealtà che i nostri tifosi hanno per questo grande club. Avete manifestato molto chiaramente la vostra opposizione alla Superlega e noi vi abbiamo ascoltati. Abbiamo sbagliato e Vogliamo dimostrare che possiamo rimettere le cose a posto“. Inizia così la lettera di Joel Glazer, patron del Manchester United, indirizzata ai sostenitori del club dopo la scelta di ritirarsi dalla Superlega, progetto naufragato appena due giorni dopo l’annuncio. “Sebbene le ferite siano ferite e comprendo che ci vorrà del tempo prima che guariscano, sono personalmente impegnato a ricostruire la fiducia con i nostri fan e ad imparare dal messaggio che ci hanno dato con tanta convinzione” prosegue ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) “In questi giorni abbiamo tutti assistito alla grande passione che il calcio genera e alla profonda lealtà che i nostrihanno per questo grande club. Avete manifestato molto chiaramente la vostra opposizione alla Superlega e noi vi abbiamo ascoltati. Abbiamo sbagliato edimostrare che possiamo rimettere le cose a posto“. Inizia così la lettera di Joel, patron del, indirizzata ai sostenitori del club dopo la scelta di ritirarsi dalla Superlega, progetto naufragato appena due giorni dopo l’annuncio. “Sebbene le ferite siano ferite e comprendo che ci vorrà del tempo prima che guariscano, sono personalmente impegnato a ricostruire lacon i nostri fan e ad imparare dal messaggio che ci hanno dato con tanta convinzione” prosegue ...

