Libero: nella Superlega Inter, Juve e Milan avrebbero fatto la fine del Crotone in Serie A

La pratica Superlega sembra essere stata archiviata in 48 ore. Ma su Libero Tommaso Lorenzini si pone una domanda: se pure fosse andato avanti il progetto, le tre italiane sarebbero riuscite a competere con le altre squadre, in questa Superlega? La risposta che dà è no. "Resta il sospetto: Juve, Inter e Milan sarebbero state pronte a disputare la Superlega con le rose attuali puntando al vertice? Probabilmente no. avrebbero rischiato di fare la fine del Crotone (preso ad esempio esclusivamente per l'ultimo posto occupato in Serie A)? Pericolosamente sì, se il metro di giudizio è quello dei più recenti risultati ottenuti nelle coppe europee: Juve uscita agli ottavi di Champions e col ...

