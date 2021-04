L’ex poliziotto Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole per l’omicidio di George Floyd (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Foto: Mario Tama/Getty Images)L’ex agente della polizia di Minneapolis Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole per tutti e tre i capi d’accusa nel processo per l’omicidio di George Floyd, il 46enne afroamericano morto dopo essere stato arrestato e bloccato a terra per 9 minuti con il ginocchio dell’allora poliziotto premuto sul collo. Chauvin dovrà scontare tra i 20 e i 70 anni di reclusione. La giuria popolare di Minneapolis, dove si è tenuto il processo ha emesso il 20 marzo il verdetto, dopo quasi un mese dall’inizio del procedimento e dopo un anno dalla morte di Floyd. La pena sarà decisa tra otto settimane dal giudice che ha presieduto il ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Foto: Mario Tama/Getty Images)agente della polizia di Minneapolisper tutti e tre i capi d’accusa nel processo perdi, il 46enne afroamericano morto dopo esserearree bloccato a terra per 9 minuti con il ginocchio dell’allorapremuto sul collo.dovrà scontare tra i 20 e i 70 anni di reclusione. La giuria popolare di Minneapolis, dove si è tenuto il processo ha emesso il 20 marzo il verdetto, dopo quasi un mese dall’inizio del procedimento e dopo un anno dalla morte di. La pena sarà decisa tra otto settimane dal giudice che ha presieduto il ...

