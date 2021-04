“Lei dice che va a letto con tutti…”. Imbarazzo in studio, l’ospite parla della collega vip. Matano in difficoltà (Di mercoledì 21 aprile 2021) A essere sotto la luce dei riflettori per aver causato una vera e propria tormenta di ghiaccio è Katia Ricciarelli. Il rigido clima è andato creatosi all’interno dello studio televisivo della trasmissione ‘La Vita in Diretta‘. La ex soprano ha fatto una gaffe che ha irrigidito tutte le persone che le erano attorno. L’episodio ha avuto luogo quando Katia Ricciarelli ha fatto un’ospitata nella trasmissione condotta da Alberto Matano.L’ex moglie di Pippo Baudo era stata chiamata per ricoprire il ruolo di opinionista, in compagnia del noto giornalista e politico italiano Roberto Poletti e alla notissima conduttrice radiofonica e televisiva, nonché ex partecipante al programma estivo ‘Temptation Island VIP‘ Anna Pettinelli. L’argomento affrontato nel corso della puntata era la morte del Principe Filippo e, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) A essere sotto la luce dei rifri per aver causato una vera e propria tormenta di ghiaccio è Katia Ricciarelli. Il rigido clima è andato creatosi all’interno dellotelevisivotrasmissione ‘La Vita in Diretta‘. La ex soprano ha fatto una gaffe che ha irrigidito tutte le persone che le erano attorno. L’episodio ha avuto luogo quando Katia Ricciarelli ha fatto un’ospitata nella trasmissione condotta da Alberto.L’ex moglie di Pippo Baudo era stata chiamata per ricoprire il ruolo di opinionista, in compagnia del noto giornalista e politico italiano Roberto Poletti e alla notissima conduttrice radiofonica e televisiva, nonché ex partecipante al programma estivo ‘Temptation Island VIP‘ Anna Pettinelli. L’argomento affrontato nel corsopuntata era la morte del Principe Filippo e, ...

