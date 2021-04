La pizza gourmet di Simone Padoan, la ricetta in tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuovo appuntamento su Canale 5 questa sera con la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina” all’interno della trasmissione Striscia la Notizia Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’appuntamento settimanale con la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Simone Padoan, alfiere della pizza gourmet in Italia. Simone Padoan, veneto classe 1971, apre “I Tigli” a San Bonifacio (Verona) nel 1994 e inizia ad applicare le tecniche dell’alta cucina alla pizza, lavorando sulle sperimentazioni con il lievito madre, sugli abbinamenti e sulle farciture. Per il pubblico di Striscia la notizia, Padoan propone la ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuovo appuntamento su Canale 5 questa sera con la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina” all’interno della trasmissione Striscia la Notizia Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’appuntamento settimanale con la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra, alfiere dellain Italia., veneto classe 1971, apre “I Tigli” a San Bonifacio (Verona) nel 1994 e inizia ad applicare le tecniche dell’alta cucina alla, lavorando sulle sperimentazioni con il lievito madre, sugli abbinamenti e sulle farciture. Per il pubblico di Striscia la notizia,propone la ...

