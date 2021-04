Juventus in caduta libera dopo defezioni Super League

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Giornata drammatica per la, che esibisce un forte calo dell’11,40%, risultando il peggior titoli nel segmento STAR,le “” alla. A sfilarsi dalla lega “alternativa” annunciata due giorni fa sono le sei squadre inglesi (United, City, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Arsenal), intimorite dalle “minacce” del Premier Johnson e delle organizzazioni “ufficiali” UEFA e FIFA, ma anche l’Inter, che lascia sole Milan e. Un effetto domino in grado di mandare all’aria il progetto rivoluzionario. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società operante nel settore del calcio professionistico rispetto ...

PigroNato : Conferenza sul tema 'SuperLega e sopravvivenza autostradale felina'. Relatori: A. Agnelli Battute a parte, caduta… - IlianaMatarazzi : Rimarrà solo Juventus con Agnelli e Perez con il Real .. e vedrai la caduta in borsa della Juve domani! E i debiti… - HeyAlessio : (2020/21) A 7 giornate dal termine dopo il pareggio col Napoli l'Inter si trova a +9 sul Milan inseguitore. Caduta… - AmbrosinoSalva3 : @bisagnino Probabile e le squadre della superlega fuori dalla champion, ci sarà la caduta verticale di Inter, Juventus e Milan.

... City, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Arsenal), intimorite dalle "minacce" del Premier Johnson e delle organizzazioni "ufficiali" UEFA e FIFA, ma anche l'Inter, che lascia sole Milan e. Un ...... a quota 1,05 miliardi di euro La Superlega si sfalda e trascina lanel baratro, anche in ... Ladel titolo era iniziata ieri .Giornata drammatica per la Juventus, che esibisce un forte calo dell'11,40%, risultando il peggior titoli nel segmento STAR, dopo le "defezioni" ...La rivisitazione di alcune partite giocate dalla Juventus; storie di vittorie e di sconfitte per riassaporare e rivivere antiche emozioni ...