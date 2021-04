Juve - Parma, Pirlo ritrova Ronaldo: è tra i convocati (Di mercoledì 21 aprile 2021) TORINO - La Juve ha ufficializzato la lista dei 21 convocati di Andrea Pirlo per la gara di questa sera all'Allianz Stadium (ore 20.45) con il Parma . Recuperato Cristiano Ronaldo , il più atteso dall'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021) TORINO - Laha ufficializzato la lista dei 21di Andreaper la gara di questa sera all'Allianz Stadium (ore 20.45) con il. Recuperato Cristiano, il più atteso dall'...

