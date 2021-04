Io Coltivo – diario di una disobbedienza di Matteo Mainardi

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 21 aprile 2021) è un/manuale pubblicato dalla casa editrice Officina di Hank nella collana “La Raccolta”, in cui si presentano opere sul tema della cannabis. Un volume importante all’interno della storia dell’antiproibizionismo italiano, che offre anche le notevoli testimonianze di personalità come Riccardo Magi, fondatore dell’intergruppo parlamentare per la legalizzazione, eMantero, depositario della proposta di legge che va sotto il nome di Manifesto Collettivo per la cannabis libera. Il 20 aprile è la giornata mondiale della cannabis, e quest’anno ricorrerà anche il primo anniversario dell’inizio della più partecipatacivile di massa nella storia italiana, che ha dato luogo anche a un proficuo dialogo con le Istituzioni. «Nel 2020 poco più di 2500 persone hanno, consapevolmente e pubblicamente, disobbedito ad una ...